Пес 6 сезон: смотреть онлайн 20 серию

31 октября 2021 17:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пес 6 сезон: смотреть онлайн 20 серию
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 20 серию
пресс-служба канала ICTV

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 20 серию сериала Пес 6 сезон. 20 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 20 серии сериала Пес-6

Максим Максимов с коллегами искал причину смерти молодой модели Анжелы. Во время важного показа девушке стало плохо прямо на сцене. Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате передозировки синтетического кокаина, количество которого в организме в несколько раз превышало критическую дозу. Но на теле жертвы не было никаких следов от уколов, и вообще она не была похожа на наркоманку. Удастся ли Максиму Максимову выяснить, кто причастен к убийству?

20 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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