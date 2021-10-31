Пес 6 сезон: смотреть онлайн 20 серию

На канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 20 серию сериала Пес 6 сезон. 20 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 20 серии сериала Пес-6

Максим Максимов с коллегами искал причину смерти молодой модели Анжелы. Во время важного показа девушке стало плохо прямо на сцене. Эксперты выяснили, что смерть наступила в результате передозировки синтетического кокаина, количество которого в организме в несколько раз превышало критическую дозу. Но на теле жертвы не было никаких следов от уколов, и вообще она не была похожа на наркоманку. Удастся ли Максиму Максимову выяснить, кто причастен к убийству?

20 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.