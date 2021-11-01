Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 1 серию от 01.11.2021

1 ноября состоится премьера сериала Кріпосна. Жадана любов. 1 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите в 20:15 на СТБ и скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Премьера легендарной костюмированной мелодрамы начнется со страшных событий, что лишили Катерину счастья. Лукьян с Богданом преследуют Всадника в черном плаще. Только что он вонзил нож прямо в сердце Жадану. Поймать злодея не удается никому. Тем временем, в Червинку возвращается Петр. Помещик узнает, что потерял все: сына, дом, крепостных…

1 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.