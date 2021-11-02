Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 3 серию от 02.11.2021

2 ноября вышла 3 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 3 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Вера Григории (в прошлом Натали) становится фанатичной. Отец навещает свою дочь и умоляет ее вернуться в дом. Однако все безуспешно… Спивающийся Яков не может простить Гале счастья. Ведь некогда управляющий крепостными в Червинке, теперь бездомный, пьющий и озлобленный бедняк. На что он готов, чтобы отомстить Гале? И переживет ли такую месть молодая мать? Что происходит в семье Червинских? И справляется ли Петр со своим гневом? Как Лариса проживает нелегкий период супруга? И осталась ли между ними былая страсть?

3 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.