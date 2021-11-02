Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 4 серию от 02.11.2021

2 ноября 2021 22:11 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 4 серию от 02.11.2021
Кріпосна. Жадана любов - смотреть онлайн 4 серию от 02.11.2021
пресс-служба канала СТБ

2 ноября вышла 4 серия сериала Кріпосна. Жадана любов. 4 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Кріпосна. Жадана любов

Бывшие крепостные Галя и Панас в ужасе – пропала их новорожденная дочь Наталка. Убитые горем родители начинают опрашивать всех селян в Червинке в надежде, что кто-то мог видеть похитителя их дочери. Одна из крестьян сообщает Панасу, что видела, как бывший управляющий Яков отдавал какого-то младенца неизвестным людям, которые ранним утром покинули Червинку в карете. Удастся ли молодому отцу найти своего ребенка?

4 серию сериала Кріпосна. Жадана любов смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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