Пес 6 сезон: смотреть онлайн 21 серию от 25.10.2021

25 октября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 21 серию сериала Пес 6 сезон. 21 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 21 серии сериала Пес-6

В 21 серии 6 сезона сериала Пес неизвестное чудовище убивает бизнесмена и его охранника. Что это - спланированное убийство или неконтролируемые действия агрессивного психопата из местной лечебницы? В любом случае Максу, Псу и Гнездилову предстоит раскрыть это запутанное дело?

21 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.