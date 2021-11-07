Пес 6 сезон: смотреть онлайн 21 серию от 25.10.2021

7 ноября 2021 11:51 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пес 6 сезон: смотреть онлайн 21 серию от 25.10.2021
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 21 серию от 25.10.2021
пресс-служба канала ICTV

25 октября на канале ICTV и на нашем сайте tv.ua вышла 21 серию сериала Пес 6 сезон. 21 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 21 серии сериала Пес-6

В 21 серии 6 сезона сериала Пес неизвестное чудовище убивает бизнесмена и его охранника. Что это - спланированное убийство или неконтролируемые действия агрессивного психопата из местной лечебницы? В любом случае Максу, Псу и Гнездилову предстоит раскрыть это запутанное дело?

21 серию сериала Пес 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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