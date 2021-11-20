Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию

20 ноября 2021 14:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию
пресс-служба канала ICTV

6 сентября на канале ICTV вышла 8 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 8 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 8 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 8 серии трое бизнесменов отравились на рыбалке метиловым спиртом, а один из них вообще умер. Олег Гончар узнал, в каком магазине мужчины покупали алкоголь и отправился туда выяснять все детали. Как оказалось, покупатели вступили в конфликт с 23-летним продавцом Романом Романченко. А все потому, что водка им показалась слишком теплой. В ответ юноша разозлился и чуть не полез драться. Мог ли обиженный Романченко отомстить наглым бизнесменам, подсунув некачественный товар?

8 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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