Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

13 сентября на канале ICTV вышла 9 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 9 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 9 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 9 серии во время предвыборной компании на пост мэра - случилась жуткая ситуация. Фура, которая привезла песок на детскую площадку, подбросила и труп молодого мужчины. Неужели кто-то так пытается подставить соперника? Тем временем, отношения Олега и Яны становятся заметно теплее. Какие же причины способствовали этому?

9 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.