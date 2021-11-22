Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

22 ноября 2021 14:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
пресс-служба канала ICTV

13 сентября на канале ICTV вышла 9 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 9 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 9 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 9 серии во время предвыборной компании на пост мэра - случилась жуткая ситуация. Фура, которая привезла песок на детскую площадку, подбросила и труп молодого мужчины. Неужели кто-то так пытается подставить соперника? Тем временем, отношения Олега и Яны становятся заметно теплее. Какие же причины способствовали этому?

9 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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