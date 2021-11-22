Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

22 ноября 2021 15:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
пресс-служба канала ICTV

13 сентября на канале ICTV вышла 10 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 10 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 10 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 10 серии следователи расследуют смерть наркомана, которого убили выстрелом в грудь. Единственный свидетель преступления постоянно повторял фразу: "Его забрал ангел с черными крыльями. Я не хочу, чтобы меня забрал ангел". Что означают эти слова и кто же окажется загадочным убийцей - будут расследовать главные герои детектива - Яна и Олег Гончар!

10 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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