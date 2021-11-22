Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

13 сентября на канале ICTV вышла 10 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 10 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 10 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

В 10 серии следователи расследуют смерть наркомана, которого убили выстрелом в грудь. Единственный свидетель преступления постоянно повторял фразу: "Его забрал ангел с черными крыльями. Я не хочу, чтобы меня забрал ангел". Что означают эти слова и кто же окажется загадочным убийцей - будут расследовать главные герои детектива - Яна и Олег Гончар!

10 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.