Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию

30 ноября 2021 12:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию
пресс-служба канала ICTV

13 сентября на канале ICTV вышла 12 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 12 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 12 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Посреди ночи в магазин ворвался мужчина, который истекал кровью и просил помощи. Продавщица даже не успела оправиться от шокирующей картины, как он внезапно умер. Следствие выяснило, что погибший работал в ресторанной сфере и конфликтовал со своим работодателем. За что же убили шеф-повара и действительно ли к этому причастен владелец ресторана?

12 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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