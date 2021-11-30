Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 12 серию

13 сентября на канале ICTV вышла 12 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 12 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 12 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Посреди ночи в магазин ворвался мужчина, который истекал кровью и просил помощи. Продавщица даже не успела оправиться от шокирующей картины, как он внезапно умер. Следствие выяснило, что погибший работал в ресторанной сфере и конфликтовал со своим работодателем. За что же убили шеф-повара и действительно ли к этому причастен владелец ресторана?

12 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.