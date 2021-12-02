Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

20 сентября на канале ICTV вышла 15 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 15 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 15 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

жертвами преступления стали дальнобойщики. Одного из них нашли застреленным в фуре, а тело другого находилось неподалеку и, как оказалось, ему удалось выжить. В телах жертв обнаружены остатки наркотических препаратов, а саму фуру преступники ограбили. Правда забрали не самые дорогие товары, поэтому версия ограбления отходит на второй план ... За что же тогда убили дальнобойщиков? За дело берутся супер профессионалы - Яна Гончар и Олег Гончар!

15 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.