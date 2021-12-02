Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

20 сентября на канале ICTV вышла 16 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 16 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Смотрите в 16 серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

город находится в опасности, ведь кто-то убил криминального авторитета. Все преступные группировки подозревают друг друга и, кажется, надвигается серьезная перестрелка ... Сможет ли Олег Гончар найти виновного и предупредить масштабную трагедию? Между тем, Яне Гончар тоже не очень сладко. Ее выселили из арендуемой квартиры и внесли в черный список. К кому же переедет жить Яна: к Илье или к бывшему мужу?

16 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.