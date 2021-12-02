Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 18 серию

2 декабря 2021 14:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 18 серию
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 18 серию
пресс-служба канала ICTV

27 сентября на канале ICTV вышла 18 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 18 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

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Смотрите в 18серии сериала Вскрытие покажет 2 сезон

Молодую женщину нашли в собственной машине со смертельным огнестрельным ранением. Также рядом был младенец, который, к счастью, оказался живым. Следователи выяснили, что женщина работала судьей, а незадолго до убийства от нее ушел муж. Что случилось в семье и могло ли это стать причиной мести мужа?

18 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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