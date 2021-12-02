Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 18 серию

27 сентября на канале ICTV вышла 18 серия 2 сезона сериала Вскрытие покажет. Смотрите онлайн 18 серию 2 сезона сериала Вскрытие покажет на tv.ua.

Молодую женщину нашли в собственной машине со смертельным огнестрельным ранением. Также рядом был младенец, который, к счастью, оказался живым. Следователи выяснили, что женщина работала судьей, а незадолго до убийства от нее ушел муж. Что случилось в семье и могло ли это стать причиной мести мужа?

18 серию сериала Вскрытие покажет 2 сезон смотрите онлайн на tv.ua.