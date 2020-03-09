Карпатский рейнджер: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 09.03.2020)

9 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

Смотрите в 8 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол и Степан попадают в тренировочный лагерь для подготовки хладнокровных убийц. Пола, как опытного канадского рейнджера, заставляют учить новобранцев силовым приемам. Пол и Степан разрабатывают план побега, в то время как Мирослава и Катерина самостоятельно пытаются их найти. Девушки докладывают о результатах своего расследования начальнику районного отдела МВС Петру Бузько и его подчинённому майору Леониду Коровяку. Но те решают сами героически всех спасти и попадают в большие неприятности. Теперь вся надежда на помощь девушек.

8 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.