Карпатский рейнджер: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 09.03.2020)

9 марта 2020 20:00 Александр Кива
Карпатский рейнджер: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 09.03.2020)
Карпатский рейнджер: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 09.03.2020)

9 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию украинского сериала Карпатский рейнджер.

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Смотрите в 8 серии сериала Карпатский рейнджер:

Пол и Степан попадают в тренировочный лагерь для подготовки хладнокровных убийц. Пола, как опытного канадского рейнджера, заставляют учить новобранцев силовым приемам. Пол и Степан разрабатывают план побега, в то время как Мирослава и Катерина самостоятельно пытаются их найти. Девушки докладывают о результатах своего расследования начальнику районного отдела МВС Петру Бузько и его подчинённому майору Леониду Коровяку. Но те решают сами героически всех спасти и попадают в большие неприятности. Теперь вся надежда на помощь девушек.

8 серию сериала Карпатский рейнджер: смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

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