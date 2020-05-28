Филин: Кровавый узел - смотреть 23 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)

28 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 23 серию сериала Филин.

Смотрите в 23 серии сериала Филин

Марго собирает всех у себя, говорит - только прийшо сообщение от младшего из братьев Кисленко (с 20-го эпизода - один из сыновей деда, который прятал у себя пистолет, из которого убивали детей в автобусе - дед, зэк старой закалки, а не сдал тогда никого, хотя знал очевидно всю ту историю много, его сын теперь решил заговорить). Младший Кисленко просит о встрече, говорит - есть что сообщить о расстреле детей в автобусе и причастном к нему полицейского из высшего руководства. За то хочет, чтоб смягчили обвинения его супруге, которая беременна в СИЗО. Поехать немедленно в СИЗО Марго помешало срочное дело, но потом она об этом очень пожалела...Кира подозревает Смешко в том, что он и есть полицейский, о котором идет речь. Копает под него. Марго об этом не говорит. Поскольку у Марго и Смешко возоновляется роман.

В то же время Смешко поручает Леониду следить за каждым шагом Марго, и докладывать ему.

23 серию сериала Филин от 28.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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