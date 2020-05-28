Филин: Работа над ошибками - смотреть 24 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)

28 мая 2020 14:30 Александр Кива
Филин: Работа над ошибками - смотреть 24 серию онлайн (эфир от 28.05.2020)

28 мая на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 24 серию сериала Филин.

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Смотрите в 24 серии сериала Филин

Марго вместе со всеми пытается выяснить, кто и как мог узнать о ее договоренности с Кисленко. Приходят к выводу - утечка информации могла быть только от них. Но посторонних не было тогда в кабинете. Высказываются версии: в кабинете жучки, кто сломал Филина, Леонид подслушал каким-то образом. Думать о том, что среди них может быть предатель - не хочется никому. Однако такое мнение.

Филин выходит на след свидетеля, который мог быть рядом с убийцами дочери Марго перед самой их смертью (номер, с которого звонили им обоим, и этот же номер по данным мобильного оператора находился рядом в момент их смерти). Филин вычисляет владельца номера. Перед тем как ехать к свидетелю, Макс с кем-то говорит по телефону. Кира замечает это. Заметив Киру, Макс резко прекращает разговор. Марго с Максом едут к свидетелю, однако не успевают - его убирают буквально за несколько минут до их прихода.

24 серию сериала Филин от 28.05.2020 смотрите в 14:30 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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