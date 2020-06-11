Филин: Любовь до гроба - смотреть 37 серию онлайн (эфир от 11.06.2020)

11 июня 2020 13:10 Александр Кива
Филин: Любовь до гроба - смотреть 37 серию онлайн (эфир от 11.06.2020)

11 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 37 серию сериала Филин.

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Смотрите в 37 серии сериала Филин

В похоронном бюро произошла страшная ошибка - рабочие перепутали гробы с телами. И когда родственники пришли забирать тело своего умершего от сердечного приступа сына, обнаружили в гробу девушку в свадебном платье ... При опознании выясняется, что в гробу известная дизайнер, которая накануне вышла замуж, а потом исчезла с собственной свадьбы. Но как живая и замужем дизайнер оказалась живой в чужом гробу? И куда делось тело Назара, для которого гроб приобрели?

Марго ругает Киру за то, что та не думает о чувствах Тараса к Кире...Кира прислушивается к Марго и отказывает Тарасу...

Кира начинает получали звонки с угрозами...

37 серию сериала Филин от 11.06.2020 смотрите в 12:45 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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