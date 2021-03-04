Незакрытая мишень: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 04.03.2021)

4 марта 2021 01:00 Юлия Крутиева
Незакрытая мишень: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 04.03.2021)
Незакрытая мишень: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 04.03.2021)
пресс-служба канала Украина

4 марта на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 серию сериала Незакрытая мишень.

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В центре криминальной мелодрамы Незакрытая мишень – спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко – на пороге великих событий. Девушка готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но все планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.

9 серию сериала Незакрытая мишень смотрите 04.03.2021 в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Незакрытая мишень смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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