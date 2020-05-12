Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 5 cерию (эфир от 12.05.2020)

12 мая на СТБ зрители увидели 5 серию сериала Папаньки 2 сезон.

Первая любовь Шурика

Смотрите в 5 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 5 серия от 12.05.2020 Егор попытается вернуть свои деньги. Его банк обанкротился и больше не может выдавать депозиты вкладчикам. Но Егора такое не устраивает. Он привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Больше всего мужчина боится, что Света узнает о его финансовых проблемах. Чтобы этого не произошло, Егор решил договориться с людьми, которые смогут вернуть его деньги за определенную плату. Чем закончится эта затея? Не станет ли он жертвой мошенника? Узнайте в комедии Папаньки серии 5 сезона 2.

Тем временем Саша проиграл Шурику в шашки и теперь должен выполнить его желание. Но мужчина даже и подумать не мог, о чем попросит его сын. Сможет ли Саша выполнить желание и сдержать свое слово?

5 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua