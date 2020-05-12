Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 12.05.2020)

12 мая 2020 21:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 12.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 6 cерию (эфир от 12.05.2020)

12 мая на СТБ зрители увидели 6 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 6 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

В сериале Папаньки 2 сезон 6 серия от 12.05.2020 Ира приказала Никите устроить дочь в детский сад. За неделю сидения дома ей надоело стирать пеленки и убирать горы беспорядка, потому ясельная группа – лучший выход. Никита торопливо побежал исполнять желание жены, но во время разговора с заведующей его ждал неприятный сюрприз. Какой именно? Узнайте в комедии Папаньки 2 сезон 6 серия.

У Светы в салоне случился интересный курьез: охранник напился ночью и залез спать в солярий. Теперь ей нужен новый аппарат и как можно быстрее. Но у Егора такой суммы нет, ведь банк так и не вернул ему деньги. Сможет ли он сознаться жене, что в семье серьезные финансовые проблемы

6 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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