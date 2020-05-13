Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 13.05.2020)

13 мая 2020 21:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 13.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 13.05.2020)

13 мая на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 8 серии сериала Папаньки 2 сезон от 13.05.2020: 

Никите Сергеевичу нужно найти предателя, который сливает информацию конкурентам. Служба безопасности выяснила, что кто-то из работников банка разглашает клиентские базы номеров. Удастся ли разоблачить негодяя и не запятнать репутацию банка? Узнайте в комедии Папаньки 2 сезон.

У Егора не прекращаются финансовые трудности. На этот раз его преследуют кредиторы, которые хотят забрать машину за невыполнение кредитных обязательств. Но даже после этого Егор не решается признаться жене в финансовых проблемах. Чтобы Света ничего не заподозрила, мужчина делает вид, что машину угнали неизвестные. Поверит ли жена его словам?

8 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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