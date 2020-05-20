Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 20.05.2020)

13 мая на СТБ зрители увидели 13 серию сериала Папаньки 2 сезон.

Егор остался наедине со своими проблемами

Смотрите в 13 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 13 серия от 20.05.2020 Саша не находит себе места. После похода в аквапарк Таня запретила ему видеться с сыном, и он не знает, как вымолить у нее прощение. Однако Егор не разделяет волнений друга и считает, что его проблемы – мелочи по сравнению с его финансовым положением. В комедии Папаньки сезон 2 Егор снова соблазнится на легкие деньги и устроится в бойцовский клуб. Что из этого получится? Ответ – прямо сейчас.

У Жени к Максимилиану серьезный разговор. Раиса Романовна пожаловалась Малышеву, что ей кто-то постоянно пакостит: намазывает свисток перцем чили, пишет мелом на дверях оскорбительные слова, а еще из пластилина создает интересные композиции на придверном коврике. Что будет Максу за такие шалости?

13 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua