Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 20.05.2020)

20 мая 2020 20:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 20.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 13 cерию (эфир от 20.05.2020)

13 мая на СТБ зрители увидели 13 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 13 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Егор остался наедине со своими проблемами

В сериале Папаньки 2 сезон 13 серия от 20.05.2020 Саша не находит себе места. После похода в аквапарк Таня запретила ему видеться с сыном, и он не знает, как вымолить у нее прощение. Однако Егор не разделяет волнений друга и считает, что его проблемы – мелочи по сравнению с его финансовым положением. В комедии Папаньки сезон 2 Егор снова соблазнится на легкие деньги и устроится в бойцовский клуб. Что из этого получится? Ответ – прямо сейчас.

У Жени к Максимилиану серьезный разговор. Раиса Романовна пожаловалась Малышеву, что ей кто-то постоянно пакостит: намазывает свисток перцем чили, пишет мелом на дверях оскорбительные слова, а еще из пластилина создает интересные композиции на придверном коврике. Что будет Максу за такие шалости? 

13 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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