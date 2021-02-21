В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

23 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 серию сериала В плену у прошлого.

В центре криминальной мелодрамы В плену у прошлого – тайны прошлого одной семьи, которые внезапно становятся явью.

Патологоанатом Вера, которая в прошлом имела успешную карьеру хирурга, теперь живет одной работой и заботами о родственниках. После неудавшегося романа она возвращается в родной город, надеясь понять, как жить дальше. Однажды Вера узнает, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Ситуация усложняется, когда расследование поручают Фёдору, от которого у Веры до этого момента не было тайн. Но самое страшное - чем глубже копает Вера, тем больше странных, неприятных, откровенно пугающих вещей начинают происходить в их семье. Девушка понимает: за этими бедами кто-то стоит. Кто-то злой, мстительный, стремящийся любой ценой уничтожить ее семью. Заплатить за их тёмное прошлое, о котором Вера не знает.

11 серию сериала В плену у прошлого смотрите 23.02.2021 в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски сериала В плену у прошлого смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.