В плену у прошлого: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

21 февраля 2021 16:30 Юлия Крутиева
В плену у прошлого: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
кадр из сериала

24 февраля на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию сериала В плену у прошлого.

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В центре криминальной мелодрамы В плену у прошлого – тайны прошлого одной семьи, которые внезапно становятся явью.

Патологоанатом Вера, которая в прошлом имела успешную карьеру хирурга, теперь живет одной работой и заботами о родственниках. После неудавшегося романа она возвращается в родной город, надеясь понять, как жить дальше. Однажды Вера узнает, что её младшего брата обвиняют в убийстве, которое, по его словам, он не совершал. Ситуация усложняется, когда расследование поручают Фёдору, от которого у Веры до этого момента не было тайн. Но самое страшное -  чем глубже копает Вера, тем больше странных, неприятных, откровенно пугающих вещей начинают происходить в их семье. Девушка понимает: за этими бедами кто-то стоит. Кто-то злой, мстительный, стремящийся любой ценой уничтожить ее семью. Заплатить за их тёмное прошлое, о котором Вера не знает.

13 серию сериала В плену у прошлого смотрите 24.02.2021 в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски сериала В плену у прошлого смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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