Женщина: смотреть 2 серию онлайн

29 июля 2020 19:35 Юлия Крутиева
Женщина: смотреть 2 серию онлайн
Женщина: смотреть 2 серию онлайн
turkstar.in

27 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 серию турецкого сериала Женщина.

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Смотрите во 2 серии турецкого сериала Женщина: у детей Бахар начинаются серьезные проблемы в школе, потому что Нисан и Дорук сталкиваются с травлей сверстников. Также женщина узнает, что ей необходимо оплатить аренду за свою новую квартиру, поэтому утром она идет искать хозяина, но договориться ей не удается. Тогда Бахар идет продавать старые букинистические книги мужа.

2 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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