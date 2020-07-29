Женщина: смотреть 3 серию онлайн
29 июля 2020 19:40
Женщина: смотреть 3 серию онлайн
turkstar.in
28 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию турецкого сериала Женщина.
Женщина: Бахар приглашают в администрацию и сообщают, что один благодетель готов помочь. Единственное его условие – знать, не помогают ли ей родственники, поэтому от женщины требуют место жительства матери. Бахар указывает старый адрес, даже не рассчитывая, что он правильный. Но впоследствии женщине сообщают, что там все еще там живут ее родственники. Тогда она берет детей и решаются поехать на встречу с прошлым.
3 серию сериала Женщина смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.