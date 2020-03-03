Слепая: смотреть онлайн 12 серию (эфир от 03.03.2020)

3 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 12 серии сериала Слепая:

Два месяца назад 28-летний Дмитрий похоронил отца. Перед смертью папа попросил сына о странной услуге: найти «ее» и извиниться перед «ней» вместо него. Однако кто «она» мужчина сказать не успел. Дмитрий понимал, что обязан помочь отцовской душе обрести покой. Поэтому на следующий день пошел к бабе Любе. Кого же отыщет парень, и почему он не должен был надевать вещи отца?

12 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.