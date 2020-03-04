Слепая: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 04.03.2020)

4 марта 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 04.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 04.03.2020)

4 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 13 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 13 серии сериала Слепая:

У Вали в жизни наступила черная полоса. Каждый день с ней случается что-то, что влечет за собой финансовые потери. Девушка на грани срыва - ей в прямом смысле не на что жить. С этой проблемой она и обращается к бабушке. Баба Люба говорит, что в ее доме бурлит черный ветер, который и забирает все деньги. Кто же виновен в несчастьях девушки – неужели это ее возлюбленный, который подарил сувенир для привлечения денег? Или лучшая подруга, сделавшая похожий презент?

13 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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