Слепая: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 05.03.2020)

5 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 15 серии сериала Слепая:

Сыну Валентины Петровны уже 38 лет, он успешный юрист, сделал удачную карьеру, но все еще не завел семью. После нескольких попыток познакомить сына хотя бы с какой-то женщиной Валентина Петровна решилась на крайнюю меру - приворожить его к соседке Наталье. Однако баба Люба не раз предостерегала, что привороты никогда не принесут счастье, а цена за них слишком высока. Как же придется расплатиться за это Валентине Петровне?

15 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.