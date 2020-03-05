Слепая: смотреть онлайн 15 серию (эфир от 05.03.2020)
5 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 15 серию мистического сериала Слепая.
Сыну Валентины Петровны уже 38 лет, он успешный юрист, сделал удачную карьеру, но все еще не завел семью. После нескольких попыток познакомить сына хотя бы с какой-то женщиной Валентина Петровна решилась на крайнюю меру - приворожить его к соседке Наталье. Однако баба Люба не раз предостерегала, что привороты никогда не принесут счастье, а цена за них слишком высока. Как же придется расплатиться за это Валентине Петровне?
15 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.