Слепая: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 05.03.2020)

5 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 16 серии сериала Слепая:

Студентка Яна влюбилась в Егора с первого взгляда. Но со временем кое-что в отношениях настораживало девушку. Чтобы узнать правду и прекратить сомнения, она приехала к бабе Любе. Оказалось, что раньше ее возлюбленный занимался кражами, но сейчас уже попрощался с криминальным миром. Яна побоялась довериться парню, но что же на самом деле говорила тревога девушки?

16 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.