Слепая: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 12.03.2020)

12 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 22 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 22 серии сериала Слепая:

Месяц назад пара влюбленных – Рома и Валя – поженилась. Пышная свадьба, белое платье и приятные слова от родных – детская мечта едва ли не каждой девушки. Однако счастье молодоженов длилось недолго. Валя угасала на глазах! Плохо спала, нормально не питалась и постоянно плакала. А самому Роману начали сниться страшные сны: окровавленные руки второй половинки. Он не знал, как это понять и объяснить, поэтому в 22 серии мистического сериала Слепая (2020) обратился за помощью к бабушке.

22 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.