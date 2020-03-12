Слепая: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 12.03.2020)

12 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 12.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 12.03.2020)

12 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 22 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 22 серии сериала Слепая:

Месяц назад пара влюбленных – Рома и Валя – поженилась. Пышная свадьба, белое платье и приятные слова от родных – детская мечта едва ли не каждой девушки. Однако счастье молодоженов длилось недолго. Валя угасала на глазах! Плохо спала, нормально не питалась и постоянно плакала. А самому Роману начали сниться страшные сны: окровавленные руки второй половинки. Он не знал, как это понять и объяснить, поэтому в 22 серии мистического сериала Слепая (2020) обратился за помощью к бабушке.

22 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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