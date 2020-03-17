Слепая: смотреть онлайн 25 серию (эфир от 17.03.2020)

17 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 25 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 25 серии сериала Слепая:

С Ириной в мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 25 серия от 17.03.2020 творились очень странные вещи. Как только рядом появлялся ее подчиненный Роман, она теряла голову. Женщина испытывала к нему неконтролируемую силу страсти, ее сексуально тянуло к молодому и привлекательному парню. Все бы ничего, если бы Ира не была замужем! Героиня 25 серии сериала Слепая (2020) была напугана своим неосознанным поведением, поэтому немедленно обратилась к бабушке Любе. Ведь она, как никто другой, могла увидеть, что происходило с несчастной.

Слепая провидица дала Ире заговоренный нож и приказала прокрутить его на столе. И диковина! Острый угол ритуального предмета указал на женщину. Это означало: как нож тянется к Ирине, так и Рома к ней. Украинская Ванга была уверена, на женщине – любовный приворот. Неужели ее подчиненный решился силой влюбить в себя начальницу? Но для чего?

25 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.