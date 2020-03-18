Слепая: смотреть онлайн 28 серию (эфир от 18.03.2020)

18 марта на СТБ вышла 28 серия скриптед-реалити Слепая.

Смотрите в 28 серии сериала Слепая:

В сериале Слепая 1 сезон 28 серия от 18.03.2020 Макса преследуют странные видения. Он просыпается от детского плача и бросается к пустой кроватке. Мужчина не сразу вспоминает о том, что у него нет детей. В эти моменты он четко видит младенца, который лежит в колыбели и плачет.

Эти видения беспокоят Максима. Он очень хочет детей, но у его жены Яны не получается забеременеть, как бы сильно они не старались. Мужчина уже даже купил кроватку для будущего наследника и придумал ему имя – Любомир.

Когда Максим рассказал об этом бабушке Любе, провидица поругала его за спешку. Мужчина так сильно хочет детей, что ему начал являться его нерожденный сын. Слепая бабушка посоветовала мужчине не торопиться и жить привычной жизнью, и тогда супруга точно забеременеет. Сначала Макс послушался совета провидицы, но спустя два месяца его снова охватило нетерпение. Почему его жена не может забеременеть, если они оба здоровы? В чем кроется настоящая причина?

28 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.