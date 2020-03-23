Слепая: смотреть онлайн 31 серию (эфир от 23.03.2020)

23 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 31 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 31 серии сериала Слепая:

В жизни героини 31 серии сериала Слепая 1 сезон нет ничего важнее семьи. Ольга работает парикмахером, а все свободное время посвящает мужу и сыну. И все у них было хорошо, пока в один день в окно не постучала смерть.

Ворон подлетел к кухонному окну и начал стучать в стекло клювом. Ольга не на шутку испугалась, ведь она знает, что это плохой знак. Остальные члены семьи не обратили внимания на этот случай и даже посмеялись над суеверностью Оли.

Женщина не успокоилась в 31 серии мистического сериала Слепая. Она пошла к бабе Любе за советом, и провидица подтвердила: ворон – это вестник смерти. Ольга совершила большую ошибку, накормив птицу. Она думала, что таким образом задобрит безносую. Вместо этого она, наоборот, как будто пригласила смерть в свой дом…

Сможет ли Оля спасти своих близких от печальной участи?

31 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.