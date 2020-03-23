Слепая: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 23.03.2020)

23 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 23.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 32 серию (эфир от 23.03.2020)

23 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 32 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 32 серии сериала Слепая:

В 32 серии сериала Слепая 1 сезон беременная Даша плохо спит. Каждую ночь ей снятся кошмары. Во снах девушка видит, как ребенок сжирает ее изнутри. Даша начинает беспокоиться: что если ребенок действительно представляет для нее опасность? Парень убеждает любимую в том, что ее видения – всего лишь последствия стресса. Но Даша не успокаивается.

Девушка рассказывает о своих переживаниях бабе Любе. Слепая видит, в чем проблема: кто-то не хочет, чтобы ребенок Дарины родился. Враг девушки входит в ее близкое окружение. Возможно, она даже не подозревает, что этот человек на самом деле желает ей зла.

32 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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