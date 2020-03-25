Слепая: смотреть онлайн 35 серию (эфир от 25.03.2020)

25 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 35 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 35 серии сериала Слепая:

В сериале Слепая 1 сезон 35 серия от 25.03.2020 начнется с того, что сердце Ларисы разобьется вдребезги. Парень, которого она любила много лет, скажет самые жестокие слова на свете: «Я тебя не люблю». Но почему Игорь вдруг так сильно изменился?

Лариса в 35 серии сериала Слепая пойдет к бабушке Любе и расскажет провидице свою историю. Игорь и Лара встречались с 9-го класса. Они хотели пожениться сразу же после того, как парень вернется с заработков. Перед тем, как уехать, Игорь сделал девушке предложение.

После возвращения парня надежды Ларисы разрушились. Игорь отменил свадьбу и оборвал все связи с бывшей невестой. Теперь он не хочет даже видеть Ларису! Он ничего не объясняет, просто гонит девушку от своего порога. Почему же тогда провидица утверждает, что Игорь – это судьба Ларисы? Кто влез между влюбленными и разрушил их счастье?

35 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.