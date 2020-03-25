Слепая: смотреть онлайн 36 серию (эфир от 25.03.2020)

25 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 36 серию (эфир от 25.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 36 серию (эфир от 25.03.2020)

25 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 36 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 36 серии сериала Слепая:

В сериале Слепая 1 сезон 36 серия от 25.03.2020 Ира слишком напугана, чтобы спать. По ночам к ней приходит призрак покойного мужа Сергея. Мужчина о чем-то рассказывает, но Ира не слышит ни слова. Безголосый дух пугает Ирину. Она не понимает, для чего муж приходит с того света. Неужели он хочет забрать ее с собой?

Перепуганная женщина находит блог об «украинской Ванге». В 36 серии сериала Слепая Ира идет к бабушке в надежде на то, что та сможет поговорить с духом покойника.

Баба Люба соглашается поговорить с призраком Сергея. Покойный муж Иры утверждает: их сын Паша в опасности! Если Ира ничего не предпримет, мальчика ждет смерть. Сможет ли Ира спасти единственного дорогого человека? 

36 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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