Слепая: смотреть онлайн 37 серию (эфир от 26.03.2020)

26 марта 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 37 серию (эфир от 26.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 37 серию (эфир от 26.03.2020)

26 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 37 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 37 серии сериала Слепая:

45-летняя Елена после потери любимого мужа Олега, умершего 25 лет назад, не надеялась обрести личное счастье и даже не стремилась снова влюбиться. Но внимание женщины привлек тренер по плаванию Виктор, который абсолютно все знал о предпочтениях Елены, как и ее покойная любовь. Это очень пугало женщину, но и одновременно притягивало ее к Виктору. Лучшая подруга, услышав невероятную историю, заверила Лену: душа Олега переселилась в молоденького тренера, чтобы быть всегда с Еленой! Ведь Виктор родился на 41 день после смерти мужа… Чтобы убедиться в этом, героиня 37 серии сериала Слепая (2020) пришла за советом к провидице.

Бабушка Люба была не до конца уверена в том, что душа Олега переселилась в Виктора. Чтобы убедиться, украинская Ванга попросила Елену принести вещи обоих мужчин. Только тогда она сможет точно сказать, действительно ли произошла реинкарнация. Хотите узнать подробности?

37 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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