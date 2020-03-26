Слепая: смотреть онлайн 38 серию (эфир от 26.03.2020)

26 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 38 серию (эфир от 26.03.2020)

26 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 38 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 38 серии сериала Слепая:

Научного сотрудника Бориса Проня в сериале СТБ Слепая 1 сезон 38 серия от 26.03.2020 беспокоили рассказы жены о ее страшных предчувствиях. Алла предупреждала Бориса: совсем скоро темные силы ее заберут, а когда она исчезнет, мужчина должен окропить золото кровью и закопать его. Он не воспринимал серьезно глупости, о которых все время говорила Алла, пока женщина не вышла на прогулку с сыном Мишей и больше не вернулась! После двух дней безуспешных поисков и обращения в полицию герой 38 серии сериала Слепая (2020) не выявил никаких следов жены и сына и пришел за помощью к провидице.

Бабушка Люба, считав энергетику с детской игрушки, почувствовала: Алла и Миша пока находятся в мире живых, но какая-то неведомая сила мешает им вернуться к Борису. Она приказала мужчине возвращаться домой и ждать свою семью. Если они не вернутся, то немедленно прийти снова…

38 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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