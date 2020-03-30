Слепая: смотреть онлайн 39 серию (эфир от 30.03.2020)

30 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 39 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 39 серии сериала Слепая:

Корреспондентка уже несколько недель страдает от творческого кризиса. Она не написала ни одной статьи. Алла и ее шеф Артем втайне встречаются, и только по этой причине он до сих пор прикрывал неудачи любовницы.

Алла хочет написать разгромную статью о знахарях-шарлатанах. Героиня 39 серии мистического сериала Слепая не верит в магию, ведьм и духов. Она считает, что все якобы провидцы просто зарабатывают деньги на наивных людях.

Алле нужен материал, достойный первой полосы. Она идет на прием к бабушке Любе и выдает себя за обычную посетительницу. Алла выдумывает историю о своей беременности и страшных снах, которые ее преследуют. Однако провидица говорит, что Алла еще не готова, и отправляет ее прочь. Что она имела ввиду? И не пожалеет ли девушка о том, что попыталась обмануть старуху?

39 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.