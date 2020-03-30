Слепая: смотреть онлайн 40 серию (эфир от 30.03.2020)

30 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 40 серию (эфир от 30.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 40 серию (эфир от 30.03.2020)

30 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 40 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 40 серии сериала Слепая:

Наташу недавно повысили, она начала больше зарабатывать. У нее есть любимый муж и хобби, которое стало для женщины настоящей отдушиной.

Во время одного из уроков танцев произошел неприятный инцидент. Супруг Наташи Паша ворвался в зал и устроил скандал из-за того, что жена до сих пор не освободилась. Он купил билеты в кино, а Наташа забыла об этом.

Женщина начала переживать. Раньше Павел был добрым и нежным, но в последнее время его как будто подменили. Мужчина стал грубым и раздражительным. Что изменилось?

Наташа пошла за ответами к бабушке Любе. Слепая в 40 серии увидит, что кто-то крадет любовь мужа у ее посетительницы. Кто же это, любовница или какая-то злая сила?

Наташа попробует вернуть любовь мужа при помощи ритуала, однако на следующий день Паша будет таким же злым и недовольным. Сможет ли женщина спасти свой брак? 

40 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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