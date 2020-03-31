Слепая: смотреть онлайн 41 серию (эфир от 31.03.2020)

31 марта 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 41 серию (эфир от 31.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 41 серию (эфир от 31.03.2020)

31 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 41 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 41 серии сериала Слепая:

Яна Соколенко в мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 41 серия от 31.03.2020 стала свидетелем похищения 17-летней дочери Алины! Девушка возвращалась из университета домой, и вдруг, на пешеходном переходе, к студентке подъехала черная машина с тонированными окнами, из которой выбежали крепкие мужчины и затянуть ее в салон авто. Яна сразу написала заявление об исчезновении Алинки. Убитая горем мама была уверена: она узнала одного из похитителей! Им оказался ее бывший гражданский муж Павел. Но полицейские в 41 серии сериала Слепая (2020) заверили женщину, что у него 100-процентное алиби и к исчезновению девушки он не причастен. Чтобы понять, где искать дочь, Яна пришла к бабушке Любе, ведь только она сможет рассказать правду.

Провидица сразу развенчала мысли матери о предполагаемом преступнике. Не Павел похитил Алинку, а она сама, по собственной воле, осталась с бандитом из-за большой силы любви! Но истерическая Яна даже не слушала бабушку и настаивала на своем. Не помешает ли героине спешка в поисках дочери? 

41 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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