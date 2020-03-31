Слепая: смотреть онлайн 42 серию (эфир от 31.03.2020)

31 марта 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 42 серию (эфир от 31.03.2020)
Слепая: смотреть онлайн 42 серию (эфир от 31.03.2020)

31 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 42 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 42 серии сериала Слепая:

47-летняя Мария давно перестала верить в чудеса. Она всю жизнь была вынуждена много работать и беречь каждую копейку. Из-за этого женщина не поверила своей коллеге, что ее проблемы с деньгами могут исчезнуть после разговора с провидицей. Однако Мария настолько разочаровалась в жизни, что рискнула и в 42 серии мистического сериала СТБ Слепая пришла за советом к бабушке Любе.

С порога украинская Ванга почувствовала: жизнь у Марии тяжелая, одна борьба за выживание. Мать недавно похоронила, дочь сама на ноги поднимает, а муж сбежал. Но больше всего, что мучает женщину, так это последние слова мамы перед смертью. Якобы в квартире спрятан драгоценный бриллиант, который может решить проблемы Марии. Правда ли это?

Не пропустите разговор провидицы с духом покойной мамы

42 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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