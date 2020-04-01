Слепая: смотреть онлайн 43 серию (эфир от 01.04.2020)

1 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 43 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 43 серии сериала Слепая:

Иван и Оля встречались два года. Недавно парень сделал любимой предложение, и они уже подали заявление в ЗАГС. Ваня решил воспользоваться выгодным предложением для супружеских пар, которое предлагали в одной турфирме. Они с Олей еще не расписались, но он подумал, что менеджер все равно сможет сделать им скидку.

Как же удивился Иван, когда в 43 серии мистического сериала Слепая встретил свою бывшую, Карину!

Оказалось, что она работает в той самой турфирме, куда обратился парень. Увидев девушку, Ваня пустился наутек. В его сердце бушевали смешанные чувства. Любовь к Карине, умершая 6 лет назад, восстала из пепла.

Обеспокоенный Ваня решает обратиться за советом к бабушке Любе. Его чувства к бывшей настолько сильны, что парень невольно задумался: неужели Карина его приворожила? Почему он не может выбросить ее из головы, если давно уже любит Олю?

43 серию сериала Слепая смотрите в 18:00 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.