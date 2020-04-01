Слепая: смотреть онлайн 44 серию (эфир от 01.04.2020)

1 апреля 2020 18:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 44 серию (эфир от 01.04.2020)
Слепая: смотреть онлайн 44 серию (эфир от 01.04.2020)

1 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 44 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 44 серии сериала Слепая:

Андрей погиб год назад. Он связался не с теми людьми: одолжил денег у бандитов и не смог вернуть долг. Такие «партнеры по бизнесу» никогда не прощают промахи. Андрея по-тихому утопили в речке, а его вдова осталась одна с дочкой Настей.

В 44 серии сериала Слепая Люда начала видеть призрак мужа по ночам. Перепуганная женщина обратилась за помощью к бабушке Любе. Провидица утверждает: муж Людмилы не хочет, чтобы она выходила замуж за его брата Сергея.

Люда удивилась: после смерти Андрея Сергей всегда был рядом. Мужчина помогал ей с бизнесом, фактически взял управление фирмой на себя. Он был хорошим другом, но с чего бы Люде выходить за него замуж?

Вскорости после визита к бабушке Сергей сделал Людмиле предложение. Что она ему ответит? И как отреагирует призрак Андрея?

44 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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