Слепая: смотреть онлайн 45 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля 2020 17:45 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 45 серию (эфир от 02.04.2020)

2 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 45 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 45 серии сериала Слепая:

В холодный вечер влюбленные Тарас и Елена в мистическом сериале СТБ Слепая 1 сезон 45 серия от 02.04.2020 нашли на маршрутной остановке сумку с крупной суммой денег. Женщина захотела вызвать полицию, но муж настоял на том, чтобы забрать себе найденный клад. Все таки они долго мечтали о собственной иномарке, и судьба подкинула им шанс на воплощение мечты. Но после находки Елена не могла найти себе места: каждую ночь просыпалась от кошмаров, в которых видела, как ее муж и дочь умирают. Женщина была уверена – ее ночные ужасы как-то связаны с деньгами! Но как? Правду знала бабушка Люба.

Не успела Елена зайти во двор провидицы, как слепая в 45 серии яростно воскликнула: «Не надо было брать эти деньги!». Более того, украинская Ванга еще больше напугала женщину, когда сказала, что ее сны пророческие. Оказалось, когда пара взяла в руки чужие деньги, то сразу продала свое счастье. И теперь на их семью охотится смерть! Интересно, помогла ли бабушка Люба вернуть все на свои места?

45 серию сериала Слепая смотрите в 18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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