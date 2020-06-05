Слепая: смотреть онлайн 48 серию (эфир от 05.06.2020)

5 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 48 серию мистического сериала Слепая.

Слепая 48 серия: сделка с совестью

Смотрите в 48 серии сериала Слепая:

В сериале Слепая 1 сезон 48 серия от 05.06.2020 красавица Лариса приходит к бабушке Любе с проблемой – ее жених Славик очень ревнует девушку, ведь с недавних пор за Ларисой стали ухаживать толпы мужчин. И теперь она боится, что парень лишь нашел повод, чтобы бросить Ларису. Но бабушка Люба уверяет девушку, что Славик любит ее и никуда уходить не собирается. Однако заявляет, что Лариса вскоре вернется к ней, ведь ее ждут проблемы посерьезнее…

Когда героиня сериала Слепая 2020 приходит домой, то обнаруживает плачущую мать. Женщина попала в сложную ситуацию – начальник уличил ее в краже денег, и теперь ей грозит статья и волчий билет. Но Игорь Валериевич не станет предавать дело огласке, если Лариса сходит с ним на свидание. И теперь перед девушкой стоит сложный выбор: предать жениха или мать. Как поступит Лариса? И какой важный совет ей даст бабушка Люба?

48 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.