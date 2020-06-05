Слепая: смотреть онлайн 49 серию (эфир от 05.06.2020)

5 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 49 серию мистического сериала Слепая.

Сбежавшая дочь

Смотрите в 49 серии сериала Слепая:

Героиня 49 серии сериала Слепая 1 сезон проснулась и первым делом увидела в своей комнате воздушные шары. Сердце Лидии наполнилось теплом и любовью: дочка Юля подготовила маме сюрприз на день рождения!

Женщина поспешила в комнату к Юле, но там было пусто. Дочь бесследно исчезла, оставив записку: «Не ищи меня. Я тебя ненавижу».

Лидия бросилась на поиски девочки в 49 серии сериала Слепая. Полиция приняла заявление матери неохотно. Правоохранители уверены: Юля вернется домой сама. Подростки часто устраивают своим родителям подобные демонстрации.

По совету подруги Лидия обратилась к бабушке Любе. Слепая провидица сказала, что женщина найдет свою дочь у бывшего мужа. Но почему Юля вдруг решила поехать к отцу, с которым давно не общалась?

49 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.