Слепая: смотреть онлайн 51 серию (эфир от 12.06.2020)

12 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 51 серию мистического сериала Слепая.

Валентина Николаевна уже 5 лет работает няней у матери-одиночки Марины. Женщина часто ездит в командировки, поэтому Валентина живет в ее доме и воспитывает 6-летнюю девочку Аню. В последнее время Аня начала странно себя вести. Она все время говорит и играет с воображаемой подругой Светой, и поэтому от нее отвернулись все сверстники. В 51 серии мистического сериала Слепая Валентина Николаевна решила приехать к бабушке Любе за советом. Что сказала слепая провидица? Почему Аня так странно себя ведет?

Смотрите в 51 серии сериала Слепая:

51 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.