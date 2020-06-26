Слепая: смотреть онлайн 58 серию (эфир от 26.06.2020)

26 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 58 серию мистического сериала Слепая.

Смотрите в 58 серии сериала Слепая:

Героиня 58 серии сериала Слепая 1 сезон Алла мучается из-за кошмаров. Каждую ночь ей снятся змеи, которые ползают по ее кровати. От этих снов женщина совсем потеряла покой. Она решила обратиться за помощью к бабушке Любе.

Слепая провидица посоветовала Алле вывернуть наволочку и так спать три ночи. Это поможет ей избавиться от кошмаров, но не решит проблемы. Алла не просто так начала видеть такие сны. Она действительно пригрела на груди змею. Если женщина не вычислит, кто это, ее ждет большая беда.

О ком говорила бабушка? За повседневными хлопотами Алла совершенно забыла о разговоре со провидицей. У нее появились более насущные проблемы: 17-летняя дочь заявила, что ее парень будет жить с ними. К такому повороту событий Алла не была готова! Неужели молодой человек и окажется той самой «змеей»?

58 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.