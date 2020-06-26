Слепая: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 26.06.2020)

26 июня 2020 17:15 Александр Кива
Слепая: смотреть онлайн 59 серию (эфир от 26.06.2020)

26 июня на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 59 серию мистического сериала Слепая.

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Смотрите в 59 серии сериала Слепая:

Накануне свадьбы дочь Светланы привела из детского дома домой мальчика Богдана, которого хотела усыновить. Удивило женщину и то, что Алина даже не считала нужным посоветоваться со своим женихом о таком важном решении! Света была поражена поступком дочери, поэтому она в 59 серии мистического сериала Слепая (2020) решила пойти к провидице за советом.

Видение бабушки Любы отняло у Светланы дар речи: Богданчик не из детского дома, а потому вернуть его не получится. Более того, появление мальчика связано с серебряной ложкой, которую Света купила для будущего внука! Но какая связь между этими двумя событиями?

59 серию сериала Слепая смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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